Das Rechenzentrum und seine doch nicht so "wertvollen" Mitarbeiter

Die überraschende Antwort: Sie seien zwar wertvoll, aber nicht in der vom Rechnungshof dargestellten Weise.

Warum also sind die Mitarbeiter des Unternehmens , das unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle arbeitet, so wertvoll?

Bei der seinerzeitigen Übermittlung der Daten an den Rechnungshof soll ein Fehler passiert sein, Tabellen seien falsch zugeordnet worden. Auf welcher Seite das Hoppala passiert ist, könne noch nicht zweifelsfrei gesagt werden, hieß es am Montag aus dem EBRZ.

Was macht das EBRZ überhaupt? „Automatisierte Datensicherung“ und „Serverhosting“ gehören ebenso zu den Services wie Massendruck-Aufträge in Farbe oder Schwarz-Weiß. Das EBRZ gehört zu je einem Drittel der Burgenland Energie, dem Land Burgenland und der Krankenanstaltengesellschaft und hat seinen Sitz auf dem Areal des Energiekonzerns in Eisenstadt.