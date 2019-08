"Das Ragweed ruiniert die Bauern, nicht das Gesetz"

Bei Ackerkulturen oder größeren Vorkommen müssen die Flächen gar gehäckselt werden. „Wichtig ist, auch ein zweites Mal über die Fläche zu arbeiten, da sich von den Wurzeln schnell Seitentriebe bilden“, weiß Frühstück. Pflanzenschutzmittel wirken bei dieser invasiven Art nicht. „Glyphosat würde helfen, ist aber verboten. Außerdem hat man in den USA innerhalb von vier Jahren Resistenzen bei Ragweed gegen das Mittel bemerkt“, sagt Frühstück.

Ausnahmen seien im neuen Gesetz nicht vorgesehen – weder für Gemeindennoch für die Straßenverwalttung. „Alle Grundbesitzer müssen zusammenarbeiten, um das Problem in den Griff zu bekommen“, sagt Frühstück. Denn der Samen verbreite sich schnell. „Es gab einen Versuch, wo in einem mittelmäßig kontaminierten Acker die Erde der Reifenprofile eines Traktors nach der Überfahrt untersucht wurde – darin fanden sich 8.000 Samen in einem Reifen“, mahnt Frühstück.