Das große Geld der EU ist gekommen, große Lösungen fehlen noch

Zwar sind Zustimmung und Ablehnung im Bundesländervergleich im Burgenland am höchsten beziehungsweise niedrigsten, aber angesichts der Förderungen seit 1995 verwundern die Zahlen dennoch. 164.000 Projekte wurden seither umgesetzt und durch EU-Anschubfinanzierung 5,2 Milliarden Euro investiert, so Selmayr.

Womöglich werden die Vorteile der EU mittlerweile schon „als selbstverständlich“ hingenommen, versuchte ÖGfE-Generalsekretär Schmidt eine Erklärung.

Eine andere steuerte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei: „Die Burgenländer erwarten sich von der EU große Lösungen“, bei Migration und Sicherheit, aber auch beim Ausgleich von wirtschafts- und sozialpolitischen Zielsetzungen. Die Klimawende „wird etwas kosten“, so Doskozil, aber viele Menschen könnten sich saubere Energie nicht leisten. Allein im Burgenland bezögen 4.000 Menschen Heizkostenzuschuss. Diese Gruppe müsse man „mitnehmen“, sieht Doskozil die EU gefordert, denn sonst verliere man sie am Ende „auch gesellschaftlich und politisch“.

An seine (Bundes)-SPÖ adressiert meinte Doskozil, die SPÖ müsse in der Sozialpolitik wieder „Schmied“ statt Schmiedl werden, der KPÖ-Wahlsieg in Graz sei ein Weckruf. KPÖ-Politiker dort verzichten zugunsten sozialer Notfälle auch auf einen Gutteil ihres Gehalts. So weit wollte Doskozil nicht gehen.