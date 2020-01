Das Burgenland wählt: Endergebnis steht schon heute Abend fest

Zur selben Zeit schließen in anderen Orten die ersten bereits wieder. Vor allem im Bezirk Oberwart kann in einigen Wahllokalen nur bis 10 Uhr gewählt werden.

9 Stunden wählen in Bad Sauerbrunn

Am längsten geöffnet hat das Wahllokal im Gemeindeamt von Bad Sauerbrunn, das über neun Stunden die Gelegenheit zum Wählen bietet. Im Mittel- und Südburgenland - insbesondere in den Bezirken Güssing und Oberwart, aber auch in Oberpullendorf - gibt es hingegen auch einige Wahllokale, die lediglich zwei Stunden geöffnet sind.