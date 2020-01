Burgenland: Wahlbeteiligung im Bezirk Mattersburg am höchsten

Zeitmangel war das augenscheinlichste Motiv. „Wir haben am Samstag vor der Wahl SPÖ-Ball und das wird länger dauern“, erklärte eine Wählerin. Eine andere meinte, dass sie nur zufällig am Wahllokal vorbeigefahren war und die Gelegenheit genutzt habe: „Dann erspar' ich mir das am Sonntag, da sind mir zu viele Leute.“

"Demokratiepolitischen Beitrag leisten"

Nachdem in Siegendorf die ersten Burgenländer bereits gewählt hatten, sperrten im Laufe des Nachmittags auch die Wahllokale in den anderen Gemeinden auf, um die vorzeitige Stimmabgabe zu ermöglichen – von 18 bis 19 Uhr muss in jeder Gemeinde ein Wahllokal geöffnet haben. Als erster Spitzenkandidat gab Eduard Posch (Neos) seine Stimme ab, um „schon neun Tage vor dem Wahlsonntag meinen demokratiepolitischen Beitrag zu leisten“.

Im nur wenige Kilometer entfernten Oberwart warteten schon kurz vor 16 Uhr die ersten Wähler vor dem Rathaus auf ihre Stimmabgabe. „Ich bin das erste Mal am Vorwahltag hier, aber am 26. Jänner kann ich kurzfristig nicht und ich hatte keine Wahlkarte beantragt, deshalb bin ich heute hier“, sagt ein Oberwarter. Auch die anderen Wähler sind hier, weil sie am Wahlsonntag andere Pläne haben. „So können wir das bequem erledigen und müssen keine Wahlkarte beantragen“, sagt eine Oberwarterin.