„Da kommen wir auf keinen grünen Zweig“

Dass es trotz dieses heterogenen Publikums und der Bitte Doskozils nach „kritischen Fragen“ zu keiner kontroversiellen Debatte kam, lag nur zum kleineren Teil an der Harmoniebedürftigkeit des gemeinen Burgenländers. Schwerer wog, dass dem Abspulen des „roten Fadens“ das größte Augenmerk geschenkt wurde. In erster Linie diente auch der Abend in Hornstein dazu, die Agenda Doskozils – Gratiskindergarten, freiwilliger Englischunterricht an Volksschulen, Biowende, Mindestlohn und Pflegeplan – unters Volk zu bringen. Mancher Gast fand das durchaus „genial“.

Die meisten Fragen gab es zur Pflege. So erfuhr man, dass eine Pensionistin, die ihren pflegebedürftigen Mann im Ruhestand betreut, mit der Aufstockung ihrer Mindestpension bis auf den Mindestlohn von 1.700 Euro (bei 40-Stunden-Betreuung) rechnen darf. „Die, die unseren Dreck wegräumen, haben 1.700 Euro netto Mindestlohn verdient“, brachte Doskozil den ersten Applaus, aber auch die besorgte Frage ein, ob sich das ein „kleiner Tischler mit zwei Angestellten leisten kann“. Nach längerem Hin und Her meinte der Landeshauptmann, „dass wir bei diesem Thema wahrscheinlich auf keinen grünen Zweig kommen“.

Auch Jürgen Klein konnte Doskozil mit seiner Antwort am Ende nicht zufriedenstellen. Die große Verkehrslösung Richtung Wien, von der Doskozil sprach, passte nicht ganz zu den „Sorgen eines kleinen Bürgers“. Klein nahm’s dennoch gelassen.

Aber Doskozil hatte ohnedies schon eingangs prophetisch gemeint: „Ich weiß nicht, ob meine Antworten immer zur Zufriedenheit des Fragestellers ausfallen“.