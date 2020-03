Coronavirus: Grenzübergänge für Lkw im Burgenland gesperrt

Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte, hat Ungarn am Freitagfrüh die Grenzen für den Güterverkehr – bis auf die Übergänge in Nickelsdorf und Heiligenkreuz – geschlossen. Grund dafür soll ein Rückstau sein, der sich auf ungarischem Staatsgebiet in Richtung rumänischer Grenze aufgrund von Gesundheitskontrollen gebildet habe und der etwa 80 Kilometer lang sein soll.