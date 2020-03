Coronavirus: Erste Erkrankte im Burgenland wieder gesund

Im Burgenland sind die ersten am Coronavirus Erkrankten wieder gesund. Ein slowakisches Ehepaar und seine beiden Kinder, die sich in ihrem Ferienhaus in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in häuslicher Quarantäne befunden haben, sind genesen, berichtete der „Koordinationsstab Coronavirus“ am Dienstag. Sie waren die ersten bestätigten Fälle im Burgenland.