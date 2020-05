Corona-Rückstau in Burgenlands Gemeinden

Viele Entscheidungen standen an

Auf der Tagesordnung standen gleich 26 Punkte, eine Folge des Rückstaus aufgrund der Corona-Krise. Als wichtigste Beschlüsse nennt Weghofer den Rechnungsabschluss 2019 mit einem Überschuss von 1,1 Millionen Euro und die Asphaltierung der Raiffeisengasse, der Oberen Höhenstraße und des Helenentals.

Corona-Antikörpertests in Oberwart

In Oberwart hat sich der Gemeinderat am Donnerstagabend (nach Redaktionsschluss) in der Sporthalle getroffen. Und angesichts der 20 Punkte auf der Agenda dürfte es eine eher längere Sitzung gewesen sein.

Bürgermeister Georg Rosner ( ÖVP) informierte im Rahmen der Sitzung auch über die Ergebnisse der 800 durchgeführten Corona-Antikörpertests. Vorab gab es diesbezüglich aber keine Information. Die Medien werden erst am Freitag bei einer Pressekonferenz informiert.