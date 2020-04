Groß angelegte Covid-19-Testungen in Oberwart

Oberwart wurde ausgewählt, um an einer Vergleichsstudie zur Gemeinde Ischgl in Tirol als Coronavirus-Hotspot, teilzunehmen. Ziel ist es, herauszufinden, wie viele Personen das Virus bereits hatten, ohne entsprechende Symptome zu zeigen. „Damit soll die Immunantwort mit Bildung von spezifischen Antikörpern sowohl in bestätigt durchgemachten Infektionen, wie auch in eventuell nicht dem SARS-CoV-2-Virus zugeordneten leichten grippalähnlichen Infektionen und ohne Symptome durchgemachte Infektionen charakterisiert werden“, sagt Poszvek. Die Studie soll mittels Antikörper-Titer aus dem Blut erheben, wie viele Bürger bereits eine Infektion durchgemacht und entsprechende Antikörper gebildet haben.