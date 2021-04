Corona: Burgenland startet mit Impfung für Feuerwehren

Das Burgenland beginnt mit der Impfung der Feuerwehren. Die über 17.000 ehrenamtlichen Mitglieder werden demnächst eine Einladung erhalten. Begonnen wird mit jenen Feuerwehren, die die meisten Einsätze haben, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag mit. Generell schreite die burgenländische Impfstrategie gut voran. Am kommenden Samstag, 1. Mai, werde die 100.000ste Impfung verabreicht.

„100.000 Impfdosen ist eine gewaltige Zahl, gemessen an der impffähigen Bevölkerung“, betonte Doskozil. Am kommenden Wochenende sollen in den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ), im neu etablierten Impfzentrum in Parndorf und in den 95 Impfordinationen rund 5.000 Impfdosen verabreicht werden.