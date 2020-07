Commerzialbank: Täglich neue Erkenntnisse

Derzeit arbeiten Barracuda und CTS „gemeinsam an einer Lösung und den nächsten Schritten“, teilten die Firmen Dienstagabend mit. Sie bestätigten auch die kolportierten Einlagensumme von 34 Mio. Euro bei der gesperrten Bank.

Und was ist mit dem SV Mattersburg?

Am Dienstag wurden auch erste Vorhaben bekannt, wie der SV Mattersburg gerettet werden könnte. So berichtete etwa die Kleine Zeitung, dass der langjährige SVM-Kapitän Nedeljko Malic die Geschicke des Vereins in die Hand nehmen könnte.