Commerzialbank Mattersburg: Ex-OeNB-Mitarbeiter in NÖ vor Gericht

Im Verfahrenskomplex Commerzialbank wird indes weiter wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, Untreue, betrügerischer Krida, Bilanzfälschung, Geldwäsche sowie wegen diverser Korruptionsvorwürfe ermittelt. Derzeit geht die WKStA von einem Schaden in Höhe von zumindest 600 Mio. Euro aus.

Der bisher größte Prozess in der Causa läuft derzeit am Landesgericht Eisenstadt. Seit 14. Jänner müssen sich dort Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits und drei Unternehmer verantworten, deren zahlungsunfähige Betriebe laut WKStA durch "unredliche Gewährung von Kreditmitteln" und Übergabe von Bargeld aus der Bank künstlich am Leben erhalten worden sein sollen. Die Firmen stellten dafür Scheinrechnungen aus. Ein Teil des Geldes soll auch über Sponsorings in den SV Mattersburg geflossen sein. Das Verfahren gegen Pucher wurde formal ausgeschieden, weil er laut Gutachten nicht verhandlungsfähig ist.