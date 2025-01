Polizei-Feiern gesponsert? "Jeder hat von der Commerzialbank etwas bekommen"

Dass die Mühlen der Justiz in Sachen Commerzialbank Mattersburg AG langsam mahlen, bekommt am Freitag in Saal 7 des Landesgerichts Eisenstadt eine zusätzliche Bedeutung: Mit anscheinend unerschütterlicher Gelassenheit blättert die Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) immer wieder in ihren Unterlagen.

Angeklagt ist die frühere dritte Vorständin neben Bankgründer Martin Pucher und dessen rechter Hand Franziska Klikovits.

Der 69-Jährigen, die zwei Jahre vor der im Jahr 2020 erfolgten behördlichen Schließung der Commerzialbank in Pension gegangen ist, wird zur Last gelegt, sie sei in den Jahren 2013 bis 2018 dafür zuständig gewesen, dass die Commerzialbank die Kosten der Weihnachtsfeiern von drei Polizeiinspektionen in und um Mattersburg übernommen habe – „um diese in ihrer Tätigkeit zu beeinflussen“.