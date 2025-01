Commerzialbank: "Ich habe gehofft, dass Pucher Wunder vollbringt“

Der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) : Die Banker hätten die maroden Firmen der drei Mitangeklagten über Jahre künstlich am Leben erhalten, indem diese unrechtmäßig Kredite und aufgrund von Scheinrechnungen Bargeld erhielten, das zum Teil in Puchers Fußballklub SVM floss. Schaden: 70 Millionen Euro.

Sie habe "Pucher bewundert", als sie mit 19 Jahren unter ihm zu arbeiten begann. Pucher habe sie bald gebeten, "einen Kontoauszug unrichtig darzustellen". Sie sei "naiv" gewesen und habe sich anfangs nichts dabei gedacht, später sei ihr aber klar geworden, "dass Geld aus der Bank abgezogen wurde".

Dass sie sich 1997 von Pucher breitschlagen ließ, Vorständin zu werden, sei ihre "größte Fehlentscheidung" gewesen. Ihre Aufgabe war "von Beginn an, Zahlungsabflüsse zu verschleiern" – auch bei den mitangeklagten Großkreditnehmern. Ein Blick auf die "Saldenentwicklung der Firmen" habe genügt, um deren mangelnde Bonität festzustellen, erklärte Klikovits.

Warum wurden die Betriebe nicht in Insolvenz geschickt?

Pucher habe befürchtet, die Malversationen in der Bank würden auffliegen. 90 bis 95 Prozent der Geschäfte seien "nicht real" gewesen. Wie konnten diese "Geschäfte" bis 2020 unentdeckt bleiben, will die Richterin wissen: "Haben Sie so gut manipuliert oder die Prüfer nicht so genau hingeschaut?" Klikovits: "Es muss ein Zusammenspiel gewesen sein."