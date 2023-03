Commerzialbank: Erfolgreiche Klage von Sparer gegen Einlagensicherung

Der OGH hat unlängst in zwei weiteren, ähnlich gelagerten Fällen ebenfalls zugunsten der Kläger, also der geschädigten Sparer, entschieden. Insgesamt erhielten 36 Kunden der Commerzialbank mehr als das Limit von 100.000 Euro ausbezahlt.

Ermittlungen dauern an

Die Aufarbeitung des Bankskandals ist derweil weiter im Gange. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in der Causa mittlerweile gegen 57 Beschuldigte, dabei handelt es sich um 45 Personen und zwölf Verbände. Ermittelt wird unter anderem wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs, Untreue, betrügerischer Krida und Geldwäscherei.

Die Commerzialbank Mattersburg war am 14. Juli 2020 wegen mutmaßlicher Bilanzfälschungen behördlich von der Bankenaufsicht geschlossen worden und beschäftigt seither die Justiz. Die Zahl der – anfänglich zwei – Beschuldigten stieg im laufend an. Jedenfalls darunter sind Ex-Bankchef Martin Pucher und die ehemalige Vorständin Franziska Klikovits. Ein Prozesstermin ist noch nicht in Sicht.