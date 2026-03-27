Commerzialbank: Freispruch für Ex-Vorständin hält

In der verzweigten Causa Commerzialbank gibt es ein weiteres rechtskräftiges Urteil. Das Landesgericht Eisenstadt hatte die frühere langjährige dritte Vorständin der Pleitebank im vergangenen Sommer im Zusammenhang mit Sponsoring von Weihnachtsfeiern der Polizei freigesprochen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat dagegen berufen, ist nun aber vor dem Oberlandesgericht Wien abgeblitzt.

Bei der Verhandlung am Donnerstag sei „die Berufung verworfen und der Freispruch vollinhaltlich bestätigt“ worden, teilte Mirko Matkovits, Anwalt der Ex-Vorständin, dem KURIER auf Anfrage mit. Die WKStA warf der heute 70-Jährigen vor, in den letzten fünf Jahren vor ihrer Pensionierung 2018 dafür gesorgt zu haben, dass die Commerzialbank die Weihnachtsfeiern von drei Polizeiinspektionen im Bezirk Mattersburg sponserte – „um diese in ihrer Tätigkeit zu beeinflussen“.

Übrig blieb am Ende nur die Inspektion in Zemendorf, die laut Zeugenaussagen von der Bank für die Weihnachtsfeiern höchstens 600 Euro erhalten hat. Gegenleistungen der Polizeiinspektion an die Commerzialbank Mattersburg habe es dafür nie gegeben. Das Landesgericht hatte Zweifel, dass die Angeklagte überhaupt einen Vorteil durch die Beeinflussung von Polizeibeamten gehabt hätte, und sprach sie frei. Nebenschauplatz Dass das OLG Wien das Urteil der ersten Instanz nun bestätigt hat, freut Anwalt Matkovits zwar, lässt ihn aber auch grübeln.