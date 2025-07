Commerzialbank sponserte Polizei-Weihnachtsfeiern: "Das war irgendwie wurscht"

Die WKStA zog daraufhin die Anklagen zur PI und zur API Mattersburg zurück und hielt nur die Vorwürfe in Bezug auf die PI Zemendorf aufrecht. Es ging um Beträge bis maximal 600 Euro, "höchstens 30 Euro pro Teilnehmer an der Weihnachtsfeier", also "weit unter der 100-Euro-Grenze", wie Verteidiger Matkovits betonte.

Die Rechnungen wurden von einem Polizisten in der Zemendorfer Bankfiliale abgegeben und "1 zu 1 an die Zentrale in Mattersburg weitergeschickt", so ein ehemaliger Kassier im Zeugenstand.