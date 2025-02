Commerzialbank: Sechs Jahre und vier Monate Haft für Ex-Vorständin Klikovits

Die Banker hätten die maroden Firmen von drei Mitangeklagten (neben dem Tischler ein ehemaliger Spengler und ein Maler) künstlich am Leben erhalten, indem diese unrechtmäßig Kredite und aufgrund von Scheinrechnungen Bargeld erhielten, das zum Teil wieder in Puchers Fußballklub SVM floss.

"Fakekonten"

Sie sei 1985 mit 19 Jahren in eine von Pucher geführte Bank gekommen, in der es schon zuvor "Fakekonten" gegeben habe. Pucher habe sie in seine Gaunereien immer mehr hineingezogen, weil er eine enorme Überzeugungskraft besessen habe, schließlich habe es der SVM-Boss auch bis zum Bundesligapräsidenten geschafft. Pauer: "Klikovits stand in einem massiven Abhängigkeitsverhältnis zu Pucher, der ganz Österreich verarscht hat".

Ein mildes Urteil solle ein "Signal" sein, dass es "sich auszahlt, zur Aufklärung beizutragen", so Pauer.