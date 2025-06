Commerzialbank war spätestens ab 1999 zahlungsunfähig

Die Bank wäre schon damals nicht mehr berechtigt gewesen, „Bankgeschäfte zu betreiben“. Trotzdem flossen weitere 20 Jahre lang in Summe rund 2,9 Milliarden Euro auf 766 Einlagenkonten der Bank.

In den zwei Jahrzehnten wurden Kredite in der Höhe von 86,4 Millionen Euro an „Kunden, Organe der Commerzialbank und der CBM nahestehende Personen“ vergeben, die „wirtschaftlich nicht vertretbar waren“. Davon entfielen 31,2 Mio. Euro auf die Firmen Zimmermann, Stangl, Aleca und Florianihof (allesamt in Konkurs).