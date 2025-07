Commerzialbank-Gutachten als „Verlustgeschäft“

Ist die Erstellung eines Gutachtens im größten Wirtschaftsskandal des Burgenlandes dann zumindest symbolisch ein Gewinn – bringt es Renommee? „Renommee ist mir wurscht“, winkt Hengstberger ab. „Ich mache diese Arbeit seit 35 Jahren, da brauche ich kein Renommee mehr“.

Tatsächlich relativieren sich die 3,6 Millionen, wenn man sie anderen Summen aus der Commerzialbank gegenüberstellt. Um einen Schaden von 70 Millionen Euro geht es im aktuellen Verfahren am Landesgericht Eisenstadt. In Summe schätzt die WKStA den von Pucher & Co in Jahrzehnten verursachten Schaden auf zumindest 600 Millionen Euro. Mehr als 400 Gläubiger haben Forderungen von rund 820 Millionen Euro angemeldet.