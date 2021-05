Im Archivsaal des Landhauses trafen in der Vorwoche Bürgermeister und Amtsleiter auf Wirtschaftsprüfer der Kanzlei BDO und Anwälte. Thema der gut einstündigen Zusammenkunft waren Details zum Angebot des Landes, den von der Commerzialbank-Pleite geschädigten Gemeinden deren Forderungen abzukaufen.

Der Deal: Die Kommunen verzichten auf einen Teil ihrer Ansprüche, wälzen aber im Gegenzug das Prozessrisiko aufs Land ab und bekommen einen Gutteil der verlorenen Einlagen sofort und sicher zurück, statt vielleicht jahrelang auf den unsicheren Ausgang eines Gerichtsverfahrens zu warten. Das Land hat den Bund geklagt, weil dieser seiner Aufsichtspflicht bei der Bank nicht nachgekommen sei und die Landestöchter Energie Burgenland und Regionalmanagement Burgenland in Summe 6,3 Millionen Euro bei der Commerzialbank AG verloren haben.

In den zehn betroffenen Gemeinden – Loipersbach, Hirm, Baumgarten, Großhöflein, Schattendorf, Sigless, Draßburg, Forchtenstein (alle SPÖ), Krensdorf (ÖVP) und Bad Sauerbrunn (Liste LIBS) – werden die Gemeinderäte spätestens Ende Juni über das Offert des Landes entscheiden. In den meisten dieser Kommunen hatte die im Juli 2020 geschlossene Commerzialbank einen Filialstandort.

„Ich wäre nicht abgeneigt“, sagt die Forchtensteiner Bürgermeisterin Friederike Reismüller (SPÖ) am Dienstag zum KURIER. Die Rosalia-Gemeinde hatte Konten und Sparbücher über rund 1,4 Millionen Euro bei der Regionalbank liegen. Mit der vom Land angebotenen Quote von 69 Prozent ist Reismüller zufrieden. In Forchtenstein bräuchte die SPÖ für eine Gemeinderatsmehrheit aber auch Stimmen von Blau oder ÖVP.