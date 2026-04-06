Christian Zechmeister folgt Josef Schuller als Weinakademie-Chef

Seit Gründung der Weinakademie Österreich im Jahr 1991 steht Josef Schuller an deren Spitze. Ende des Jahres verabschiedet sich der 66-Jährige aus der „nationalen Weinschule“ mit Sitz in Rust. Laut KURIER-Informationen soll Christian Zechmeister sein Nachfolger werden. Der Eisenstädter ist derzeit Geschäftsführer von Wein Burgenland und hat sich in einer internationalen Ausschreibung durchgesetzt. Er wechselt Anfang kommenden Jahres vom Martinsschlössl Donnerskirchen (Sitz von Wein Burgenland) in den Ruster Seehof.

Zechmeister, von Ex-Agrarlandesrat und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld einmal als „größtes Weinmanagement-Talent“ des Landes bezeichnet, wurde 2007 im Alter von 26 Jahren erstmals Geschäftsführer von Wein Burgenland. Im Jänner 2020 ging er als Prokurist zur Österreich Wein Marketing, um zwei Jahre später wieder ins Burgenland zurückzukehren. Weinpapst Schuller Fremd ist Zechmeister sein neuer Arbeitsplatz keineswegs. Er ist selbst diplomierter Weinakademiker und Lektor und kennt die Weinakademie von innen. In der Wein Burgenland könnte ihm eine Frau nachfolgen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FREMD/Gesellmann Georg Josef Schuller in jüngeren Jahren, kurz nachdem er Master of Wine wurde.

Schuller ist eine Koryphäe in Sachen Wein – und mit trockenem Humor gesegnet. Im Rückblick auf seine Schulzeit im Gymnasium Kurzwiese in der Landeshauptstadt wird er mit den Sätzen zitiert: „Als schlechter und verhaltensauffälliger Schüler habe ich die Schulzeit wirklich genossen und ausgelebt und kratzte knapp vor der Matura doch noch die Kurve.“ Das Talent zu „performen“ habe er jahrelang im Unterricht trainiert. Die Reaktion seiner Lehrer auf seine Karriere: „Schuller, dass aus Dir was geworden ist.“ Geworden ist aus dem Burgenlandkroaten, der in Oslip lebt, tatsächlich etwas: Als Schuller 2017 in der Wachau den „Steinfederpreis“ erhielt, hieß es in der Laudatio, „ohne ihn könnte die jüngere österreichische Weingeschichte nicht in dieser Form geschrieben werden.“