Christian Illedits: Ein Jahr nach dem Rücktritt

In knapp drei Minuten war alles vorbei und eine fast 25-jährige politische Karriere am Ende. Am 1. August 2020 gab der damalige SPÖ-Landesrat Christian Illedits seinen sofortigen Rücktritt von allen politischen Ämtern bekannt. Der damals 62-jährige Politiker war in den Strudel der zwei Wochen zuvor über Nacht gesunkenen Commerzialbank Mattersburg geraten und wurde das erste und bislang einzige politische Opfer der Bankpleite. Illedits war über ein Danaergeschenk von Commerzialbank-Gründer Martin Pucher gestolpert: Zum 60. Geburtstag hatte der Politiker 2018 als Aufsichtsratschef der Fußballakademie Burgenland vom SV Mattersburg, dessen Obmann Pucher war, ein mit Widmung versehenes 100-Gramm-Goldblatt im Wert von circa 5.400 Euro erhalten.

Wie ist es Illedits seither ergangen, wie sieht er seinen – in Österreich nicht eben üblichen – raschen Rückzug im Rückblick und wie ist der Stand der Ermittlungen gegen ihn? Diese Fragen lassen sich nur über Umwege und Recherchen im Umfeld von Illedits beantworten, der Ex-Spitzenpolitiker möchte sich nicht mehr äußern.