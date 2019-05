Camper lassen Touristiker jubeln

„Es ist schon fast wie ein kleines Dorf“, sagt Rene Lentsch, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) über „seinen“ Campingplatz. Knapp 26.000 Übernachtungen wurden im April gezählt – ein neuer Rekord, wie Lentsch erklärt. Grund dafür sei nicht nur das schöne Wetter gewesen. Die Nebensaison werde immer begehrter bei Touristen. Zum Vergleich: Im April 2011 gab es 17.500 Camper-Übernachtungen in Podersdorf.

In den vergangenen acht Jahren sind die Übernachtungen um 25 Prozent auf 250.000 im Vorjahr gestiegen. Nun gebe es mehr Camping- denn Zimmerübernachtungen in der Tourismushochburg des Landes.