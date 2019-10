Burgenlands Schulen: Neue Ausbildungsformen heben ab

„Gemeinsam mit der Schule für Soziale Betreuungsberufe (SOB) haben wir unseren Lehrplan abgestimmt“, sagt HAK/HAS Direktor Andreas Lonyai. Die Schüler sollen neben ihrer kaufmännischen Ausbildung einen Einblick in den Sozialen Bereich erhalten. Derzeit werden rund 460 Personen in der SOB ausgebildet. Durch die neue Kooperation erwartet SOB-Direktor Karl Hirt vor allem Auszubildende, „die schon wissen, auf was sie sich einlassen“. Denn die Ausbildung könne erst ab 17 Jahren begonnen werden, so seien die drei Jahre HAS genau die richtige Vorbereitung.

In Frauenkirchen gibt es diese Kooperation zwischen HAS und SOB schon seit zwei Jahren, hier gibt es im kommenden Jahr die ersten Absolventen. Die würden laut Soziallandesrat Christian Illedits auch gebraucht. „Die Pflege braucht ein besseres Image, außerdem wird der Job gut bezahlt – mit 1.700 Euro als Mindestlohn“, sagt der Landesrat.