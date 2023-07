Die Aufgabe als Landtagspräsidentin dürfte sie, wenn die Gerüchte stimmen, nach dem Sommer an Robert Hergovich, aktuell roter Klubchef, übergeben. In dieser Funktion könnte ihm der derzeitige Landesgeschäftsführer Roland Fürst nachfolgen, womit dieser Posten vakant wird. Hierfür fiel bereits der Name Jasmin Puchwein, die Sprecherin von LH Doskozil. Eine offizielle Bestätigung für diese Rochaden gab es auf Anfrage der APA am Freitagmorgen noch nicht.