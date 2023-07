Burgenlands Kaufkraft steigt - und verpufft in der Teuerung

Daraus ergibt sich f√ľr das Burgenland eine reale Kaufkraft von 105 Prozent. Im Durchschnitt kann sich die burgenl√§ndische Bev√∂lkerung also um 5 Prozent mehr leisten als die durchschnittlichen √Ėsterreicher. Damit liegt das Burgenland im Bundesl√§ndervergleich hinter Nieder√∂sterreich auf Platz 2. Generell hat sich die reale Kaufkraft im Burgenland in den vergangenen 15 Jahren deutlich besser entwickelt als in den anderen Bundesl√§ndern.

Das Nord-S√ľd-Gef√§lle

So gut wie in jeder Statistik √ľber das Burgenland zeigt sich ein eklatantes Nord-S√ľd-Gef√§lle. Das besteht zwar auch weiterhin im Bereich der Kaufkraft, allerdings hat der S√ľden stark aufgeholt. So k√∂nnen sich die Nordburgenl√§nder zwar mehr leisten als der √Ėsterreich-Schnitt, die S√ľdburgenl√§nder liegen nun aber zumindest relativ genau auf diesem Niveau.