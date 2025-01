Burgenlands Industrie: Trotz leichter Erholung bleibt die Zukunft ungewiss

Steigende Auftragszahlen und eine etwas bessere Geschäftslage – doch keine Aufbruchsstimmung. Die jüngste Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV) Burgenland und der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer ist zwiespältig: Während die aktuelle Lage besser bewertet wird als im Vorquartal, trübt sich der Blick in die Zukunft ein.

Anlass zur Sorge bereitet die Preisentwicklung . Die Prognosen für die Verkaufspreise in drei Monaten haben sich dramatisch verschlechtert: 51 Prozent der Unternehmen erwarten sinkende Preise – ein Anstieg um fast zwei Drittel im Vergleich zum Vorquartal.

Auch bei der Geschäftslage in sechs Monaten überwiegt Skepsis: 27 Prozent der Betriebe gehen von einer Verschlechterung aus. Der Arbeitsmarkt bleibt angespannt. 78 Prozent rechnen mit einer stabilen Beschäftigtenzahl, 20 Prozent erwarten einen Rückgang. Nur zwei Prozent gehen von einem Anstieg aus.

"Deshalb muss die Politik mit wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen Planbarkeit und Investitionssicherheit signalisieren", sagt Geschäftsführerin Aniko Benkö. "Ein Arbeitsplatz in einem unserer Industrieleitbetriebe sichert 2,65 Arbeitsplätze in Gesamtösterreich." Damit das so bleibt, brauche es einen wirtschaftspolitischen "Boost".