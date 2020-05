Burgenlands Grüne zurück im Club der "Großen"

Damit einher gehen mehr Personal, eine Aufstockung der finanziellen Mittel und auch bessere Möglichkeiten in der parlamentarischen Arbeit.

"Guter Tag für die Demokratie"

"Ein guter Tag für die Demokratie", freute sich also die Grüne Landessprecherin und wohl künftige Klubobfrau Regina Petrik, die ihre Partei nun wieder "auf Augenhöhe" mit allen anderen Landtagsklubs sieht, was gerade in Zeiten einer absolut regierenden SPÖ wichtig sei: "Wir können die Themensetzung im Landtag mitbestimmen und dringliche Anfragen an die Regierung stellen. Außerdem haben wir in allen Ausschüssen nicht nur Sitz, sondern auch eine Stimme."