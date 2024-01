Burgenlands Grüne protestierten gegen Businesspark in Müllendorf

Die burgenländischen Grünen haben am Mittwoch gegen den Businesspark in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und dessen Erweiterung um ein zusätzliches Logistiklager protestiert. Insgesamt seien in Müllendorf alleine für Lagerflächen bereits "mehr als 100.000 Quadratmeter Boden vernichtet" worden, kritisierte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Dabei würden im Umkreis mehrere Gewerbegebäude leer stehen.

