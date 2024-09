Burgenlands ehemaliger LH-Stellvertreter Franz Sauerzopf ist gestorben

Geboren wurde Sauerzopf 1932 in Mattersburg. 1954 promovierte er an der Universität Wien zum Doktor der Rechte, 1958 legte er die Richteramtsprüfung ab. Neben seiner Richter-Laufbahn absolvierte er ein Zweitstudium an der Hochschule für Welthandel.

"Auch im Alter und trotz Krankheit war sein Charisma ungebrochen", betonte Sagartz am Sonntag in Bezug auf Sauerzopf. "Er war stets für ein gutes Gespräch zu haben und ein wichtiger Ansprechpartner für viele seiner Kollegen und Wegbegleiter."