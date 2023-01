Burgenland will Mietpreise bei Genossenschaften "stabilisieren"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will Mieterhöhungen bei den gemeinnützigen Genossenschaften "nicht hinnehmen" und kündigte Gespräche mit diesen an, um die Mietpreise "zu stabilisieren". Preissteigerungen von 20 Prozent in diesem Segment könnten "nicht hingenommen und toleriert werden", meinte er bei einer Pressekonferenz im Rahmen der SPÖ-Klausur am Freitag in Stegersbach (Bezirk Güssing).