Burgenland will bis zu 50 Pflegekräfte pro Jahr aus Indien holen

Das Burgenland will künftig jährlich bis zu 50 Pflegekräfte aus Indien anwerben, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Ermöglichen soll das eine Partnerschaft zwischen dem Land und den Diözesen Eisenstadt und Kanjirapally .

Die Pflegekräfte sollen in Indien ausgebildet werden und dort auch schon Deutsch lernen, kündigte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Mittwoch bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung an.