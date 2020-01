Burgenland-Wahl: Grüne wollen Blaue in Regierung ablösen

Blau rein, lautet hingegen das Motto beim Bündnis Liste Burgenland (LBL), das am Sonntag in Deutschkreutz in die heiße Phase des Wahlkampfs startete. Wie Frontmann Manfred Kölly haben auch viele weitere Kandidaten eine FPÖ-Vergangenheit. Doskozil sei „einer der schwächsten Landeshauptmänner, die ich je gesehen habe“ und FPÖ-Chef Hans Tschürtz „Steigbügelhalter der SPÖ“, so Kölly, der „Klarheit und Transparenz “ in der Politik forderte und den Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Landesdienst ablehnt. Dass Wahlforscher das Bündnis nicht mehr im nächsten Landtag sehen, ficht Kölly nicht an. „Es könnte anders ausgehen, als sie sich vorstellen“, meinte Kölly, der sechs bis sieben Prozent erhofft.