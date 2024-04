Burgenland: Vorboten eines schmutzigen Wahlkampfs

Für Reinhold Lopatka (64) war es ein Heimspiel: Der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl war am Montag Gast bei der ÖVP-Klubklausur in Bad Tatzmannsdorf. Nur wenige Kilometer entfernt, in Oberschützen, hat der Steirer Ende der 1970-er Jahre am Neusprachlichen Gymnasium maturiert.

Als Schulsprecher hat sich der spätere Staatssekretär und Obmann des ÖVP-Nationalratsklubs erste politische Sporen verdient.