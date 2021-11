Burgenland verschiebt Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum

Die Absage kam Mittwochmittag: Angesichts der dramatischen Zunahme der Corona-Infektionen in ganz Österreich verzichtet das Land Burgenland auf den offiziellen Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum der Zugehörigkeit des Landes zu Österreich. Auf Einladung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sollte am kommenden Sonntag im Haydnsaal des Schlosses Esterhazy in Eisenstadt das Jubiläumsjahr seinen Höhepunkt erleben. Zahlreiche Fest- und Ehrengäste mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Spitze hatten sich angesagt. Der gesamte Festakt sollte von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr live auf ORF 2 übertragen werden.



Der Festakt solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, hieß es aus dem Doskozil-Büro. Auch alle anderen Veranstaltungen des Landes würden abgesagt beziehungsweise verschoben - "aus Vorsichtsgründen".