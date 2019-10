Burgenland: Unfälle mit Wildtieren im Stundentakt

„Die bei einem Wildunfall wirkenden Kräfte sind enorm“, erklärt KFV-Direktor Othmar Thann: „Die Wucht mit der ein Rothirsch bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h auf eine Windschutzscheibe prallt, entspricht in etwa der Masse eines ausgewachsenen Elefanten – fünf Tonnen.“ In Zonen, die mit „Achtung Wildwechsel“ markiert sind, sollte das Tempo unbedingt reduziert und die Wachsamkeit gesteigert werden, rät Thann. Besonders riskant sind die Dämmerung sowie die Nachtstunden: In der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens ereignen sich besonders viele Wildunfälle.

Statistische Auswertungen zeigen, dass rund 93 Prozent der Wildunfälle mit Personenschaden im Freiland passieren. Auffällig hoch ist der Anteil junger, männlicher Lenker: Im Durchschnitt sind 68 Prozent der Verunglückten männlich; 42 Prozent waren zum Unfallzeitpunkt zwischen 15 und 24 Jahre alt. Zurückführen sei dies auf geringe Fahrerfahrung gepaart mit hohem Tempo“, meint Thann.