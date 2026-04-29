Vom Neusiedler See bis ins Südburgenland: Events zum Mai-Auftakt

Das touristische Burgenland lebt von Zentren wie dem Neusiedler See und dem Kurort Bad Tatzmannsdorf – und hat damit Erfolg, wie die jüngste Tourismusstatistik zum März heurigen Jahres zeigt. Aber es lebt auch von zugkräftigen Veranstaltungen, bei denen nur allzu oft die Produkte der Region in den Mittelpunkt gestellt werden.

Rund um das lange Wochenende ab 1. Mai verbinden sich die fünf burgenländischen Tourismussäulen Gesundheit & Wellness, Wein & Kulinarik, Kultur, Sport und Natur zu einem dichten Veranstaltungsprogramm. Was ist los im Norden? Am zweiten Wochenende des See Openings steht vor allem der Neue Strand Neusiedler See in Breitenbrunn im Fokus. Dort findet am Samstag das „LakeSound“-Festival bei freiem Eintritt am Strand statt. Auftreten werden Sladek, Yasmo & die Klangkantine sowie Die Gewürztraminer & der gemischte Satz. Kulinarisch wird das Festival von regionalen Spezialitäten und Streetfood begleitet. Die Strandbar auf der Liegewiese sowie das Restaurant Libelle ergänzen das Angebot direkt am Wasser.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © wearegiving Entspannte Gastronomie am Neuen Strand Neusiedler See.

Das Seebad Weiden am See bietet beim Hafenfest von 1. bis 3. Mai drei sportliche Tage mit Wingfoiling, Kajak, SUP, Ruderbooten oder Balance Boards. Wer sich gerne mit Köstlichkeiten für das lange Wochenende rüstet, kann sich bei der Genussmeile in Jois (1. Mai ab 10 Uhr) mit regionalen Produkten versorgen. Was ist los im Süden? In der anderen Landeshälfte steht das Wochenende ganz im Zeichen des Weinfrühlings. Zwischen Rechnitz, Eisenberg und Moschendorf öffnen mehr als 50 Winzer ihre Keller und laden zur Verkostung regionaler Weine. Besucher können von Betrieb zu Betrieb ziehen, unterstützt durch einen kostenlosen Shuttle-Bus, der mit dem Weinfrühling-Ticket genutzt werden kann. Dieses umfasst unter anderem fünf Weinproben pro Betrieb und Tag, ein Weinglas samt Halter, einen Wein-Guide sowie drei Weingutscheine.