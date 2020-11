SPÖ Burgenland beantragt Sonderlandtag zu Hacklerregelung

Die Hacklerregelung dürfe nicht abgeschafft werden, sondern solle unter Anrechnung des Präsenz- und Zivildienstes auf alle Berufsgruppen ausgeweitet werden.

Die SPÖ will die Sondersitzung außerdem dazu nutzen, Covid-19-Gesetze einlaufen zu lassen, die dann im Budgetlandtag am 10. Dezember beschlossen werden können. Dabei gehe es um bereits beschlossene Gesetze, die Ende des Jahres auslaufen und nun verlängert werden sollen, sagte Hergovich. Auch das Jagdgesetz soll einlaufen. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) habe eine Woche Zeit, einen Termin für den Sonderlandtag zu fixieren. Die SPÖ strebe Anfang Dezember an.

"Bühnenshow" und "fassungslos"

Der Antrag der SPÖ stößt bei der Opposition auf wenig Verständnis. Die SPÖ inszeniere eine Sondersitzung, „um über die Hintertür umstrittene Gesetzesänderungen durch den Landtag zu peitschen“, verwies ÖVP-Klubobmann Markus Ulram auf das Jagdgesetz, das in der Sitzung einlaufen soll und damit im Budgetlandtag am 10. Dezember beschlossen werden kann. Die Grünen orten eine „unverantwortliche Bühnenshow in der Pandemiezeit“, sagt Klubobfrau Regina Petrik.