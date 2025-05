Das hat Rot-Grün im Burgenland in den nächsten Monaten vor

Kritik an der rot-grünen Landesregierung kam am Dienstag von der FPÖ. Die geplanten Einsparungen in der Verwaltung seien aus freiheitlicher Sicht "nichts anderes als ein gezielter Angriff auf die Kontrollrechte des Landtags", meinte Klubobmann-Stellvertreter Christian Ries. Durch die Ausgliederung von Abteilungen falle das Fragerecht der Mandatare dazu weg. Auch das Landesbudget werde undurchsichtiger, kritisierte Ries. "Was früher in den Rechnungsabschluss gehört hat, verschwindet nun in Gesellschaftsberichten."