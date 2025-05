Burgenländische Genussreise in Wien ab Dienstag

Mitten in Wien, aber ganz im Burgenland: Wenn vom 20. bis 23. Mai das Burgenland Kul(t)inarium in der Wiener Innenstadt Station macht, verwandelt sich der Platz Am Hof wieder in eine Bühne regionaler Vielfalt.

Kulinarik, Kultur, Musik und ein Thermengewinnspiel stehen im Zentrum der 21. Ausgabe – heuer mit neuen Partnern und einer Attraktion in luftiger Höhe.