Burgenland: Pedalritter auf Römerpfaden und bike&hike in Stegersbach

Geplant sind zahlreiche Stationen entlang der Strecke, sowohl im Burgenland, als auch in Niederösterreich und der Slowakei. „Die verbindende Klammer ist dabei das römische Militär der frühen Kaiserzeit“, betont Franz Sauer als zuständiger Archäologe des Bundesdenkmalamts. Insgesamt 28 Hinweistafeln sowie mehrere Vitrinen und Schaukästen sollen die historischen Funde in den jeweiligen Gemeinden erklären. So steht etwa in Loretto „Die Landwirtschaft der römischen Kaiserzeit“ im Mittelpunkt, in Kittsee „Das Schicksal der Provinz Pannonien“, oder in Leithaprodersdorf „Das Leben eines Legionärs um 150 n. Chr.“