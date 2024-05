Burgenlands neue Regeln für die Wahl der Landwirtschaftskammer

Auch wird es nicht nur einen Wahltag, sondern einen Zeitraum von zwei bis fünf Tagen für die Abhaltung der Wahl geben, erklärte Agrarreferentin LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Montag.

Im Dezember des Vorjahres wurde zwischen dem Land und der Landwirtschaftskammer ein Kooperationsvertrag geschlossen, in dem die Finanzierung und Aufgaben der Kammer definiert wurden. Der Kooperationsvertrag wird nun Teil des novellierten Landwirtschaftskammergesetzes, so Eisenkopf.

Gerhard Bachmann, Astrid Eisenkopf und Roland Fürst (v.li.) bei der Pressekonferenz am Montag.

Das neue Gesetz sieht nun einen Zeitraum von zwei bis fünf Tagen vor, der es Wahlberechtigten erleichtern soll, ihre Stimme abzugeben. Es wird auch nicht mehr erforderlich sein, in jeder Gemeinde ein Wahllokal zu installieren. Stattdessen soll es Wahlkreise geben.

Die wohl größte Änderung ist, dass die Kammer ihre Wahlen künftig selbst durchführt - dies war laut Eisenkopf auch ein Wunsch der Gemeinden -, und hierfür ein Wahlbüro installiert. Bisher war nur ein Wahltag vorgesehen, der an einem Sonntag oder sonstigen Ruhetag stattzufinden hatte.

Das dürfte massive Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung haben, denn 2023 waren rund 58.100 Eigentümer land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke von zumindest 5.700 Quadratmeter Fläche (oder Pächter, die von der Bewirtschaftung leben) 2023 stimmberechtigt. Beteiligt haben sich an der Wahl 2023 (Link PDF) aber nur etwas mehr als 19.500 Personen.

Beschluss in einer der nächsten Landtagssitzungen

"Wir haben einige Akzente gesetzt, um die Beteiligung zu erhöhen und gleichzeitig die Gemeinden zu entlasten", stellte die Landeshauptmann-Stellvertreterin fest. Die Gesetze gingen am Montag in Begutachtung. Nach Einarbeitung der Stellungnahmen sollen sie in einer der nächsten Landtagssitzungen beschlossen werden.