12.026 Anzeigen: Warum die Schlepperei sinkt und Cybercrime zunimmt

Die Kriminalstatistik 2025 zeigt für das Burgenland ein differenziertes Bild: Während die Zahl der Anzeigen insgesamt leicht gestiegen ist, gehen einzelne Deliktsbereiche deutlich zurück – allen voran die Schlepperei. Insgesamt bearbeitete die Polizei 12.026 Anzeigen

Das entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent gegenüber 2024

gegenüber 2024 Die Aufklärungsquote stieg um zwei Prozentpunkte auf 55,9 Prozent Im bundesweiten Vergleich bleibt das Burgenland mit einem Anteil von 2,2 Prozent an der Gesamtkriminalität weiterhin das Bundesland mit der niedrigsten Kriminalitätsbelastung.

Deutlicher Rückgang bei Schlepperei Besonders auffällig ist der Rückgang bei der Schlepperei: 284 Anzeigen im Jahr 2025

462 Anzeigen im Jahr 2024 Als Gründe werden Maßnahmen wie Schwerpunktaktionen, Drohneneinsätze und die „Operation Fox“ genannt. Der Grenzraum bleibt weiterhin ein zentraler Schwerpunkt polizeilicher Arbeit. Der Ansatz des „Grenzschutzes Neu“ setzt auf flexible und effiziente Präsenz sowie mobile Kontrollen.

Cybercrime als wachsende Herausforderung Deutlich zugenommen hat die Internetkriminalität: 1.634 Delikte

Plus 14,7 Prozent Gleichzeitig sank die Aufklärungsquote: 32,4 Prozent

Minus 3,7 Prozentpunkte Cybercrime bleibt damit ein zentrales Aufgabenfeld der Polizei.

Mehr Gewalt- und Suchtmitteldelikte Auch andere Deliktsbereiche verzeichnen Zuwächse: Gewaltdelikte: 1.677 Anzeigen ( +2,6 Prozent ) Aufklärungsquote: 89,9 Prozent

Straftaten im privaten Umfeld: 463 Fälle ( +4,3 Prozent ) alle Delikte geklärt

Suchtmittelkriminalität: 887 Anzeigen ( +13,1 Prozent )

Der illegale Handel erfolgt zunehmend über internationale Verkehrswege sowie über das Internet, was die Ermittlungsarbeit erschwert.

Wirtschaftskriminalität legt zu Auch die Wirtschaftskriminalität ist gestiegen: 2.490 Anzeigen

Plus 4,6 Prozent

Aufklärungsquote: 42,8 Prozent Den größten Anteil machten Betrugsdelikte mit 1.767 Fällen aus.

Rückgänge bei Einbrüchen und Diebstahl Im Bereich der Eigentumskriminalität zeigen sich hingegen Rückgänge: 3.439 Delikte insgesamt ( -2,6 Prozent )

( ) Aufklärungsquote: 39,6 Prozent Deutlich gesunken sind: Wohnungs- und Wohnhauseinbrüche: 122 Fälle ( -28,2 Prozent )

Fahrraddiebstähle: 292 Fälle (2024: 413)



Mehr Tatverdächtige ausgeforscht Im Jahr 2025 wurden insgesamt 8.423 Tatverdächtige ausgeforscht: Plus 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

im Vergleich zum Vorjahr Davon 3.853 Personen keine österreichischen Staatsbürger Die häufigsten Herkunftsländer waren Ungarn, die Slowakei, Rumänien, Deutschland und Serbien.