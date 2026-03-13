Anlagenbetrug mit KI-Plattform: Mann verliert fünfstelligen Betrag

Ein 51-jähriger Mann ist Opfer eines Anlagenbetrugs über eine angebliche KI-Investitionsplattform im Internet geworden. Wie mitgeteilt wurde, wurde er am 9. Dezember 2025 über eine Online-Werbung auf die Plattform aufmerksam und investierte zunächst einen kleinen dreistelligen Betrag.

Im Zuge der Betrugshandlung wurde der Mann von einem vermeintlichen Finanzexperten kontaktiert. Dieser überredete ihn zu weiteren Zahlungen auf ausländische Konten und forderte ihn zudem auf, eine Fernwartungssoftware freizugeben. Der 51-Jährige kam dieser Aufforderung nach.

Während des Kontakts mit den Tätern über Telefon, WhatsApp und E-Mail wurden über den Zeitraum von Dezember bis März wiederholt Gewinnversprechungen gemacht. Dadurch wurde der Mann schließlich zur Überweisung eines niedrigen fünfstelligen Betrags verleitet.