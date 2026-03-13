Greenpeace im Burgenland: "Zweifelsfrei Asbestbelastung der Luft"

Greenpeace hat mit Staubproben im Südburgenland "zweifelsfrei eine Asbestbelastung der Luft nachgewiesen". Die am höchsten mit Asbestfasern belastete Staubabdruckprobe wurde dabei in Badersdorf (Bezirk Oberwart) genommen, teilte die Umweltorganisation am Freitag mit. Gefordert wurde daher unter anderem ein Sanierungskonzept für die betroffenen Gemeinden sowie ein kostenloses Gesundheitsmonitoring für die Bevölkerung.

Neben den Luftmessungen durch die vom Land Burgenland eingesetzte Task Force hat Greenpeace Staubabdruckproben genommen sowie Pflanzen auf Asbestbelastung getestet. Der höchste Wert wurde dabei in Badersdorf festgestellt, wo auf einem Gartenzaun 280 Asbestfasern pro Quadratzentimeter nachgewiesen wurden.

Bei über 100 Asbestfasern pro Quadratzentimeter wird eine Oberfläche als "deutlich mit Asbest belastet" bewertet, hieß es seitens der Umweltorganisation. Sanierungskonzept und Gesundheitsmonitoring gefordert "Die massive Asbestbelastung im weiteren Umkreis des (geschlossenen, Anm.) Steinbruchs Badersdorfs zeigt, dass über die Luft unzählige Asbestfasern in die umliegenden Dörfer getragen wurden. Das ist höchst alarmierend für die betroffenen Anrainerinnen und Anrainer", erklärte Stefan Stadler von Greenpeace.