Auch Eisenstadt hat nun Cybercrime-Trainingscenter der Polizei

Die burgenländische Polizei hat am Dienstag ihr Cybercrime-Trainingscenter in Eisenstadt eröffnet. Ab Mai sollen dort Polizistinnen und Polizisten darin geschult werden, Betrugsfälle im Internet, Online-Radikalisierung und Hackerangriffe aufzuklären.

Neben einer Grundausbildung für alle wird es auch Fortbildungen und Spezialausbildungen für Spezialisten wie die Cyber-Cobra geben, erläuterte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Nach Linz und Klagenfurt ist das Trainingscenter in Eisenstadt das dritte seiner Art.