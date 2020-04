Burgenland: Keine Feuerwehr-Einsätze für über 65-Jährige

Anpassungen sind auch an der Landesfeuerwehrschule in Eisenstadt notwendig. In einer Videokonferenz verständigten sich der österreichische Feuerwehrpräsident Albert Kern und die Landesfeuerwehrkommandanten unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Informationen und vorbehaltlich der weiteren Entscheidungen der Behörden darauf, den Schulbetrieb erst im Herbst 2020 wieder aufzunehmen.

Das Programm der Lehrveranstaltungen soll bis dahin überarbeitet und notwendige Anpassungen aufgrund der aktuellen Situation vorgenommen werden.