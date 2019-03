Burgenland: Hochsitz mit Sprengstoff in die Luft gejagt

Am Freitag kam es in Unterschützen, Bezirk Oberwart, zu einer Explosion. Der Knall war bis in den Ort zu hören, wie Zeugen berichten. Am Nachmittag haben Unbekannte in einem Waldgebiet eine Jagdkanzel gesprengt. Die Trümmer sind bis zu 30 Meter weit geflogen.

Die Jagdeinrichtung wurde komplett zerstört, es blieben nur die Steher und die Leiter zurück.Passanten meldeten den Vorfall der Jägerschaft und die schaltete dann die Polizei ein. Sprengstoffkundige Ermittler waren im Einsatz und haben mit einem Sprengstoffhund den Tatort untersucht.